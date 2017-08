Ladri d'appartamento rumorosi svegliano il vicino di casa, arrestata coppia

Dei ladri d'appartamento rumorosi. Un 'lavoro' poco silente costato caro a due cittadini georgiani, un uomo di 42 anni con precedenti e una ragazza di 21 anni, entrambi nella Capitale senza fissa dimora, arrestati dai carabinieri della Stazione Cinecittà con l’accusa di tentato furto aggravato in un'abitazione di Cinecittà Est.

Furto appartamento via Raimondo Scintu

I “topi d’appartamento” sono entrati in azione la notte di lunedì in uno stabile di via Raimondo Scintu: dopo aver divelto la serratura a cilindro della porta d’ingresso e approfittando dell’assenza dei proprietari dell’abitazione, i cittadini georgiani hanno iniziato ad arraffare quanto di valore si trovava all’interno mettendo a soqquadro le stanze e riponendo la refurtiva in alcune federe per cuscini.

Ladri rumorosi



I rumori provenienti dalla casa hanno messo in allarme un condomino che ha contattato il 112. I Carabinieri della Stazione Roma Cinecittà, intervenuti sul posto in pochi minuti, sono riusciti a sorprendere i ladri mentre erano ancora impegnati a rovistare negli armadi delle camere letto. I cittadini georgiani sono stati portati in caserma, in attesa del rito direttissimo.

Kit dello scassinatore

I Carabinieri hanno sequestrato un borsone contenente il loro fornito kit da scasso, fatto di torce, cacciaviti, chiavi a bussola con prolunghe, calamite telescopiche e vari grimaldelli artigianali utili all’apertura delle serrature, oltre ad aver recuperato l’intera refurtiva.