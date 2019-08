Roma in vacanza, ladri in piena attività: i carabinieri bloccano ladri in centro a piazza Bologna

Roma in vacanza, ladri no. Tre ladri sono stati fermati dai carabinieri in due diversi punti della città colti con fare sospetto, mentre si aggiravano davanti agli appartamenti da depredare. Sono stati trovati in possesso di tutto il necessario per scassinare le abitazioni.

Nella notte appena trascorsa un altro ladro d’appartamento è stato bloccato, nella zona di piazza Bologna. L’uomo, 38 anni, di origini siciliane ma residente a Roma, con precedenti proprio per furto in appartamento, è stato riconosciuto da una pattuglia di Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Bologna mentre si aggirava, poco prima della mezzanotte, in via Padova con uno zaino.

Una volta fermato e controllato è stato trovato in possesso di un set completo di cacciaviti e attrezzi da scasso che i Carabinieri hanno sequestrato. L’uomo, già vecchia conoscenza dei militari, è stato condotto in caserma e sul suo conto è stata inviata una dettagliata informativa alla Procura della Repubblica.

Proprio ieri, sempre i Carabinieri a Roma avevano fermato due minorenni croati, di 13 e 14 anni, senza fissa dimora e con precedenti specifici, notati in via Giulia, mentre si aggiravano con fare sospetto tra gli storici palazzi in cerca di appartamenti da svaligiare. Fermati e controllati e, avuto riscontro dei loro precedenti penali, i militari gli avevano fatto svuotare gli zaini, all’interno dei quali c’erano attrezzi da scasso.

Entrambi poi sono stati denunciati a piede libero dai Carabinieri della Stazione Roma piazza Farnese, per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli ed affidati ad una struttura di prima accoglienza per minori, individuata dalla Sala Operativa sociale di Roma Capitale.