Ladri in casa a Roma nord: aprono cassaforte e scappano con una pistola e 10mila euro

Colpo grosso a Roma nord dove dei ladri d'appartamento hanno fatto bottino pieno dileguandosi con una pistola, 10mila euro in contanti e monili in oro. Il furto intorno alle 23:30 di giovedì 23 gennaio in un'abitazione in zona Casale San Nicola - La Storta.

A chiamare la polizia lo stesso proprietario di casa, un imprenditore di 70 anni in pensione, dopo aver notato una finestra danneggiata ed aver visto da fuori le luci di casa accese. Impaurito l'anziano ha quindi allertato le forze dell'ordine con l'arrivo sul posto delle volanti e degli agenti del Commissariato Primavalle di polizia.

Entrati nell'appartamento gli agenti hanno quindi accertato l'avvenuto furto. In particolare i ladri sono entrati nell'abitazione di via Mario Apollonio da una finestra già danneggiata al pian terreno della palazzina che si trova al civico 41 della strada del XV Municipio.

Una volta dentro casa hanno aperto la cassaforte dentro alla quale hanno trovato una pistola Smith & Wesson regolarmente detenuta dall'imprenditore in pensione, circa 10mila in contante e monili in oro. Poi la fuga.

Indagini in corso da parte della polizia per risalire ai 'topi d'appartamento'.