Rientra in casa e trova i ladri nell'appartamento, arrestato 32enne

E' rientrato in casa e si è trovato davanti due ladri. E' successo poco dopo le 21:30 di lunedì 25 settembre a Talenti. A finire in manette un topo d'appartamento di 32 anni.

Furto appartamento via Isidoro del Lungo

In particolare gli agenti di polizia del commissariato Fidene Serpentara e Vescovio, intervenuti in via Isidoro del Lungo, hanno arrestato per tentato furto un italiano di 32 anni. L’uomo, insieme ad un complice, aveva tentato di entrare in un villino per perpetrare furto ma, al rientro del proprietario, erano fuggiti.

Caccia al complice

Allertate le forze dell’ordine, uno dei due è stato rintracciato e arrestato. Si ricerca l’altro.