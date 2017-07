Inizio di giornata con i ladri in casa, due arresti a Torre Spaccata

Inizio di giornata con i ladri d'appartamento in casa a Torre Spaccata, dove i poliziotti hanno arrestato una coppia di malviventi. E' accaduto intorno alle 7:00 dello scorso mercoledì, quando i due hanno provato ad entrare in un appartamento di via Giuseppe Martelloti forzando le grate in ferro.

Allarme dei vicini

Gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti, intervenuti in seguito di segnalazione al numero unico di emergenza, li hanno immediatamente bloccati e arrestati. Identificati in due romani di 53 e 58 anni, entrambi con precedenti di polizia, dovranno rispondere, dinanzi all’Autorità Giudiziaria, di tentato furto.