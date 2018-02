Ladri minorenni ripuliscono appartamento al Trionfale

Ladri in pieno giorno al Trionfale dove due 'topi d'appartamento' non ancora maggiorenni sono stati sorpresi con la refurtiva. E' accaduto intorno alle 17:00 di lunedì 5 febbraio in un'abitazione di via della Giuliana. Qui, gli agenti del Reparto Volanti e del commissariato Borgo di Polizia sono intervenuti per furto in abitazione ed hanno 'pizzicato' due minorenni, entrambi romeni, che uscivano con il bottino dalla casa appena visitata.

Ladri d'appartamento in via della Giuliana

Il ragazzo, che aveva addosso quanto rubato nell'appartamento, è stato arrestato per furto aggravato. La ragazza è stata denunciata in stato di libertà per furto aggravato in concorso. Gli oggetti rubati, dopo le formalità di rito, sono stati restituiti al legittimo proprietario.