Una lastra per aprire un appartamento, fermati fratello e sorella. Hanno 15 e 12 anni

Quindici e 12 anni, fratello e sorella. Ad accomunarli, oltre al grado di parentela ed alla minore età, un tentativo di furto in appartamento tentato in zona Marconi. A finire in manette due giovanissimi ragazzini di origini serbe, denunciati dai Carabinieri della Stazione di Roma San Giovanni mentre cercavano di entrare all’interno di un appartamento di via Giuseppe Bagnera.

FUORI LA PORTA DI CASA - Durante un servizio predisposto in abiti civili, i Carabinieri hanno seguito i due minori da Piazza San Giovanni, anche a bordo di autobus, fino alla porta d’ingresso di un appartamento di proprietà di un 38enne.

ATTREZZI DA SCASSO - A quel punto i Carabinieri sono intervenuti ed hanno bloccato i due baby ladri mentre stavano cercando di scassinare la serratura della porta con vari utensili e una lastra radiografica. I Carabinieri hanno recuperato e sequestrato gli arnesi utilizzati e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria hanno accompagnato i due fratelli presso il centro di prima accoglienza di via Annibale Francia.