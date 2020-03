Ladri d'appartamento in fuga dal terrazzo, fermati si scagliano contro gli agenti

Ladri in appartamento", questa la segnalazione arrivata intorno alle 21:00 di giovedì 5 marzo alla Sala Operativa da via Paganella, al Trionfale. Sul posto, sono giunte in pochi secondi, le pattuglie del Commissariato Villa Glori, Flaminio Nuovo, Ponte Milvio e Reparto Volanti che, dopo aver circondato lo stabile hanno notato, in via Roncegno, tre soggetti uscire da una porta finestra al primo piano e, dopo aver scavalcato il terrazzo, scendere nel giardino sottostante.

Da lì si sono dati alla fuga scappando in diverse direzioni. I poliziotti però prontamente li hanno inseguiti cercando di fermarli.

Il primo uomo, identificato poi per un albanese di 24 anni, ha iniziato a colpire gli agenti scagliandosi contro di loro ma è stato bloccato e messo in sicurezza. Anche il secondo straniero, ha cercato di reagire aggredendo gli operatori ma è stato fermato poco distante dai poliziotti ed identificato per un uomo di 32 anni.

Durante la perquisizione dei due fermati, sono stati rinvenuti e sequestrati: un cacciavite, una smerigliatrice con relativa prolunga e dischi di ricambio, guanti da lavoro ancora calzati, alcuni monili presumibilmente in oro e due banconote da 50 euro.

Dai successivi accertamenti gli agenti hanno verificato che l’abitazione, presa di mira dai ladri, presentava la grata e la porta finestra del soggiorno forzati.

Continuano le indagini per risalire all’identificazione del terzo complice.