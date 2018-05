Tentano furto in appartamento, in tasca un biglietto aereo per tornare in Patria con il bottino

In una tasca dei grimaldelli nell'altra un biglietto aereo per il giorno dopo con destinazione Bulgaria. A interrompere i programmi di una banda di topi d'appartamento sono stati i carabinieri della Compagnia di Civitavecchia. In particolare i militari hanno notato tre uomini di nazionalità bulgara, di età compresa tra i 30 e 36 anni, a bordo di un’autovettura mentre si aggiravano in zona Prato del Mare, a Santa Marinella, Comune del litorale laziale.

Biglietto aereo per la Bulgaria

Alla vista dei Carabinieri, i soggetti hanno tentato dapprima la fuga e successivamente sono stati sottoposti a perquisizione e trovati in possesso di numerosi grimaldelli e di guanti in lattice. Gli stessi avevano un biglietto aereo per la mattina seguente per tornare nel loro Paese e non è da escludere che stessero cercando di rubare un lauto bottino prima di tornare a casa. Per questi motivi, i predetti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per tentato furto e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.