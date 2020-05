Rubano oro e vestiti in un'abitazione: fermato ladro, in fuga i complici

Ladri in casa in zona Prato Fiorito - Colle del Sole, periferia est della Capitale dove la polizia ha arrestato un topo d'appartamento. Assieme a lui due complici, riusciti a dileguarsi all'arrivo delle forze dell'ordine.

Il furto in appartamento è stato segnalato al 112 intorno alle 22:30 di lunedì 18 maggio quando diverse chiamate alla centrale operativa indicavano la presenza di tre ladri in una casa di via Erula. Allertata la polizia nella strada senza uscita del VI Municipio delle Torri sono intervenute le volanti della Questura di Roma.

Un intervento provvidenziale quello delle 'pantere' con i ladri messi in fuga al loro arrivo. Bloccato uno dei predoni, lo stesso è stato trovato con un borsone con all'interno oro e capi di vestiario appena rubati. In tasca le chiavi di un'auto parcheggiata su via di Prato Fiorito, risultata poi rubata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Arrestato con l'accusa di furto aggravato il ladro è stato quindi accompagnato negli uffici del commissariato Casilino di polizia ed identificato in un 34enne romeno. In fuga i due complici, attivamente ricercati dalla polizia.