Furti a La Rustica: banda di ladri d'appartamento fermata dopo inseguimento

Pensavano di averla fatta franca ma non avevano fatto i conti con alcuni residenti che, dopo averli visti uscire da un appartamento appena ripulito, hanno fornito una loro descirzione alla polizia che li ha poi arrestati dopo un breve inseguimento. Cinque le persone finite in manette, fra loro anche due minorenni.

Il furto intorno alle 20:30 di domenica sera, in via della Rustica. Qui i malviventi, dopo aver forzato la porta finestra di una abitazione con un cacciavite, sono riusciti ad entrare all’interno.

Fuggiti dall’abitazione dopo qualche minuto, grazie alla descrizione e alle indicazioni fornite da parte di alcuni testimoni - che insospettiti avevano contattato la Polizia -, gli agenti del commissariato San Basilio, Torpignattara e Porta Maggiore intervenuti immediatamente sul posto, sono riusciti a rintracciarli in via della Rustica direzione via Collatina mentre, a bordo di un veicolo si erano dati alla fuga.

Durante la perquisizione dei 5 soggetti, i poliziotti hanno rinvenuto un anello di valore appena rubato, che, uno dei fermati, sfoggiava già sull’ anulare.

Per i 3 maggiorenni, identificati di 21, 22 e 27 anni, si sono aperte le porte del carcere mentre i 2 minorenni di 17 e 16 anni, sono stati accompagnati presso un Centro di Prima Accoglienza. Tutti dovranno rispondere di furto aggravato in concorso.