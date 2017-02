Ladro a quattordici anni, scassina una finestra ma si arrende alla cassaforte

Quattordici anni, un cacciavite e una cassaforte troppo più forte di lui. E' finita ancora prima di iniziare la carriera di un giovane ladro d'appartamenti

Ha aspettato che arrivasse il buio per entrare in azione. Un giovane adolescente di 14 anni, nel pomeriggio di venerdì 10 febbraio, si è arrampicato su un'abitazione di corso Francia, ha scassinato la finestra con un cacciavite e si è introdotto all'interno dell'appartamento. Una volta qui ha trovato la cassaforte ma non è riuscito ad aprirla, si è quindi arreso ed è fuggito.

LA CATTTURA - Durante la fuga è stato notato da tre cittadini che hanno allertato immediatamente il 112, numero unico delle emergenze. Il giovane è stato individuato e seguito dagli agenti del commissariato Ponte Milvio, diretto da Filiberto Mastrapasqua, impegnati nel controllo del territorio. Quando il giovane ladro ha capito di essere stato scoperto ha lanciato nel Tevere il cacciavite ma gli agenti lo hanno bloccato subito dopo.

Informata la Procura specializzata in minori, l'adolescente è stato arrestato e affidato al Centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli.