Si trovano i ladri in casa, erano entrati dalla finestra: in manette due minorenni

Se li sono trovati in casa dopo che erano entrati dalla finestra del loro appartamento. Una amara sopresa per i residenti di un'abitazione di Acilia terminata poi con l'arresto di due giovani 'topi d'appartamento' di 15 e 16 anni. E' accaduto intorno alle 17:30 di sabato 12 agosto in una casa del quartiere del X Municipio Mare.

Topi d'appartamento ad Acilia

In particolare i due si sono introdotti in un appartamento di via di Macchia Saponara attraverso una finestra. La loro "impresa" però non ha raggiunto l'obiettivo. Quando i proprietari si sono accorti della loro presenza hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine e per i baby ladri non c'è stata via di scampo. Per i due giovani ladri sono scattate le manette da parte degli agenti del commissartiato Lido di Roma.