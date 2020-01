Ladre al Todis, sorprese scaraventano scaffale in terra e aggrediscono addetto alla sicurezza

Hanno provato a fare spesa al supermercato all'Appio Tuscolano senza passare per le casse. Per questo due donne romane sono state arrestate per rapina aggravata dagli agenti del commissariato San Giovanni di Polizia.

Il tentativo intorno alle 7:00 di domenica 26 gennaio al Todis che si trova al civico 199 di via Tuscolana. Qui le due ladre hanno tentato di occultare alimenti all’interno delle tasche, ma sono state fermate dal personale di vigilanza.

Dopo aver scaraventato a terra lo scaffale degli espositori, ed aggredito uno degli addetti, le ladre sono state fermati dagli agenti della Polizia di Stato ed ammanettate.