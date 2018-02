Le vede in casa della vicina e lancia l'allarme, in manette ladre seriali d'appartamenti

Due ladre d'appartamenti seriali. A favorire il loro arresto una cittadina di Colleferro, dopo che le ha notate entrare nell'appartamento della sua vicina di casa. Le due, di 22 e 23 anni, erano divenutie l'incubo degli abitanti del Comune della Valle del Sacco. Ad arrestarle grazie alla collaborazione della vicina di casa, i carabinieri della Compagnia colleferrina. Le due nomadi, sono state ammanettate dopo aver provato a saccheggiare l'ennesimo appartamento nel centro cittadino.

Ladre seriali a Colleferro

Le ladre sono entrate in un’abitazione approfittando della mancanza della proprietaria, venendo tuttavia notate da una vicina di casa che ha dato prontamente l’allarme al 112 e a un vigile urbano che stava prestando servizio proprio nei pressi del condominio.

Attrezzi da scasso e cacciaviti

Intervenuti immediatamente, i Carabinieri hanno bloccato le malviventi. A seguito di perquisizione, le donne sono state trovate in possesso di vari cacciaviti utilizzati per l’effrazione della porta d’ingresso dell’abitazione presa di mira.

Ladre seriali in manette

Il Tribunale di Velletri ha convalidato l’arresto disponendo per la 23enne la traduzione presso il carcere di Roma Rebibbia, mentre per la 22enne di Aprilia sono scattati gli arresti domiciliari, in attesa di giudizio definitivo.