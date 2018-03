Spesa da Ikea senza passare per le casse, arrestate due giovani ladre

Hanno provato a rinnovare le loro case con dei nuovi complementi d'arredo: tappeti, lenzuola, federe per il letto, asciugamani, tende ed altra merce appena trafugata. A provare a fare la spesa senza però passare dalle casse due giovani ragazze, una 24enne di Zagarolo ed una 20enne romana. Il tentativo di furto all'Ikea dell'Anagnina è andato però male e le due ladre sono poi state arrestate dai carabinieri con l'accusa di furto aggravato in concorso.

I fatti hanno preso corpo nella mattinata di domenica 24 marzo al grande magazzino che si trova fra il VII Municipio Tuscolano ed il Comune di Ciampino. Qui le due giovani ladre hanno cercato di rubare merce all'interno dello store Ikea. I movimenti sospetti delle due giovani sono stati notati dalla Sala Controllo di Sicuritalia attraverso le telecamere di sicurezza, che hanno fatto scattare le operazioni di ispezione.

Le guardie giurate Sicuritalia hanno così bloccato le donne con in mano grosse buste blu colme di merce, chiedendo loro la prova di acquisto. Dopo vani tentativi di giustificazione, le donne hanno ammesso l'avvenuto tentativo di furto e sono state consegnate ai Carabinieri di Ciampino, che le hanno condotte in caserma.

Contro le due malviventi è stata esposta denuncia da parte di Ikea. L'ammontare del potenziale bottino era di 710 euro e comprendeva: tappeti, lenzuola, federe letto, asciugamani, tende e altra merce. Identificate per due giovani ragazze residenti a Zagarolo e nella Capitale le due sono state sottoposte al regime degli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni.