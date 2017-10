Shopping gratis a Porta di Roma: ladre fermate con 1500 euro di refurtiva

Shopping per 1500 euro senza passare per le casse. A cercare di mettere a segno il colpo due ragazze albanesi di 19 e 27 anni, poi 'pizzicate' dagli agenti di polizia del commissariato Fidene Serpentara. L'arresto durante un controllo al centro commerciale Porta di Roma, nel III Municipio Montesacro. Fermate dagli agenti le due ladre sono state trovate con indosso merce rubata per 1500 euro.

Ladra al Prenestino

Sempre per furto di abbigliamento gli agenti del commissariato Prenestino hanno arrestato una 39enne romena. La donna è stata prima fermata da una addetta alla sicurezza e poi arrestata dalla polizia.