Metro Termini: ladre alle biglietterie automatiche, ecco come derubano i passeggeri

Ladre alle biglietterie automatiche della metro. È accaduto domenica all'interno delle fermata Termini della linea B. Qui i Carabinieri della Stazione Roma San Giovanni, in servizio in abiti civili, hanno riconosciuto due cittadine romene, di 21 e 26 anni, già note per i loro precedenti specifici, e hanno deciso di tenerle sott’occhio.

Non hanno dovuto aspettare molto, infatti, le “manolesta” si sono avvicinate ad alcune persone in fila ai distributori automatici di biglietti e, cogliendola in un momento di distrazione durante le operazione di acquisto del ticket, hanno derubato una turista americana 45enne, portandole via diverse banconote.

Le borseggiatrici, tutte senza fissa dimora e con precedenti, sono state portate e trattenute al Comando dell’Arma in attesa del rito direttissimo. Recuperate le monete sono state e restituite alla vittima.