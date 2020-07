Ladre di 14 e 17 anni in azione per saccheggiare appartamenti, la più grande era incinta di 7 mesi

Stavano perlustrando la zona del centro di Roma per saccheggiare appartamenti. I bloccare le due ladre, due nomadi minorenni, di 14 e 17 anni quest'ultima in stato di gravidanza avanzata mentre la più piccola non imputabile, sono stati i carabinieri della Stazione di San Lorenzo..

I carabinieri hanno riconosciuto le due ladre, già note per i precedenti reati specifici, mentre si aggiravano con atteggiamento sospetto in via del Tritone e hanno deciso di pedinarle. Poco dopo, in via dei Maroniti, hanno cercato di introdursi all’interno di un condominio, ma avvedutesi della presenza dei militari in borghese hanno cercato di allontanarsi.

I militari le hanno subito bloccate e a seguito della perquisizione personale sono state trovate in possesso di arnesi da scasso - una lastra artefatta e 2 cacciaviti - che di solito vengono utilizzati per compiere furti negli appartamenti.

Le minori sono state accompagnate in caserma e successivamente affidate a case famiglia individuate dalla sala operativa Sociale di Roma Capitale, mentre gli arnesi da scasso sono stati sequestrati.