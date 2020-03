Pedinano anziana fin dentro al negozio, poi la derubano

Hanno individuato e pedonato la loro vittima al Quartiere Trieste, l'hanno seguito sin dentro al negozio e poi l'hanno derubata. Sono poi stati i Carabinieri della Stazione Roma Viale Eritrea hanno arrestato due cittadine bulgare, una 31enne con precedenti e una 19enne, senza fissa dimora, con l’accusa di tentato furto aggravato.

Le complici sono entrate in azione, ieri pomeriggio, quando hanno individuato la loro “vittima”, una 76enne romana, passeggiare in corso Trieste, e l’hanno seguita fin dentro un negozio dove, in un momento di distrazione, le hanno sfilato il portafoglio dalla borsa.

Le ladre però non si sono accorte che gli addetti del negozio avevano notato i loro movimenti sospetti e avevano richiesto l’intervento dei Carabinieri, tramite 112.

I Carabinieri, infatti, sono intervenuti immediatamente bloccando le due donne ancora all’interno del negozio, recuperando la refurtiva, poi riconsegnata alla proprietaria.

Le arrestate sono state portate in caserma e trattenute in attesa del rito direttissimo.