Suore aggredite da banda di ladre, stavano rubando in un istituto scolastico religioso

Sono state trovate dalle suore mentre rubavano denaro dai cassetti delle loro stanze. Oramai scoperte non si sono fatte problemi ed hanno aggredito le religiose al fine di guadagnarsi la fuga. Un tentativo andato male per una 27enne, poi arrestata dai carabinieri, con il resto delle ladre riuscite invece a far perdere le loro tracce. Il furto si è consumato intorno alle 20:00 di ieri 12 aprile all'Istituto Scolastico Paritario "Caterina Cittadini", gestito dalle Suore Orsoline Di Somasca, a Val Melaina.

Furto dalle Suore Orsoline

In particolare la banda composta da tre ladre, tutte giovani donne secondo quanto riferito poi dalle suore ai carabinieri, è entrata nella sede dell'istituto scolastico di via del Gran Paradiso, una struttura religiosa che ospita studenti delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria. Entrate all'interno dell'edificio che si trova a due passi dalla stazione delle Metre B1 Jonio, le ladre sono riuscite a penetrare nelle stanze dove risiedono le suore, in quel momento a cena in sala mensa.

Suore aggredite alla scuola Caterina Cittadini

Forzate le porte dell'istituto delle suore le ladre sono però state notate dalle stesse religiose che le hanno trovate nelle loro stanze mentre frugavano fra i loro effetti personali a caccia di denaro e oro. Messe in fuga le ladre, al fine di dileguarsi, hanno aggredito le suore che le avevano provate a fermare, per poi scappare rapidamente nel cortile esterno dell'istituto scolastico. A parte la paura nessuna delle religiose ha riportato conseguenze.

Arrestata una ladra

Allertate le forze dell'ordine sul posto sono arrivati nel volgere di breve i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma impegnati nell'area del Tufello e di Val Melaina nei consueti servizi di controllo del territorio. Arrivati alla Caterina Cittadini i militari dell'Arma sono riusciti a fermare una delle ladre mentre il resto della banda riusciva a dileguarsi a bordo di un'auto che si trovava parcheggiata nella vicina via di Monte Ruggero.

Caccia al resto della banda

Identificata per una ragazza di 27 anni nata in Serbia, senza fissa dimora nella Capitale e con precedenti, la giovane è stata trovata in posseso di un cacciavite probabilmente utilizzato per entrare nell'istituto religioso del III Muncipio Montesacro. Arrestata con l'accusa di "rapina impropria" la ladra è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e giudicata con rito direttissimo. Attivamente ricercate le ladre riuscite invece a scappare.