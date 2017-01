Castelverde: ladra al supermercato nasconde refurtiva nel passeggino del figlio

Aveva ricavato un sottofondo nel passeggino nel quale portava il figlioletto allo scopo di occultarci la merce rubata. Uno stratagemma che non è stato sufficiente ad una donna straniera, residente in una baraccopoli della Capitale, arrestata dai carabinieri della Stazione Roma San Vittorino nella mattinata di mercoledì scorso a Castelverde, periferia est della Capitale.

FURTO AL SUPERMERCATO - In particolare i militari dell'Arma coordinati dalla Compagnia di Tivoli, impegnati in un servizio preventivo dei reati predatori nelle zone di Castelverde e Villaggio Prenestino, hanno tratto in arresto la giovane ladra sorpresa in flagranza del reato di furto aggravato ai danni di un supermercato della zona.

REFURTIVA NEL PASSEGGINO - La donna, con precedenti specifici, aveva eluso i controlli nascondendo la cospicua refurtiva in un sottofondo ricavato ad hoc nella carrozzina del figlioletto. A margine delle operazioni di rito il Tribunale di Tivoli ha convalidato l’arresto in flagranza di reato.