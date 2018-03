La Rinascente: ladra prova a rubare occhiali con una borsa schermata

Ha provato a rubare degli occhiali del valore di 335 euro con la tecnica della borsa schermata. Il tentativo da parte di una ladra intorno alle 18:00 dello scorso lunedì a La Rinascente di piazza Fiume, zona Pinciano. La giovane ladra ha prelevato la merce dagli scaffali del grande magazzino ed ha provato ad uscire dai locali con la refurtiva nascosta in una borsa alla quale aveva applicato una schermatura.

Ladra a La Rinascente di piazza Fiume

Il furto è stato sventato grazie all’intervento delle guardie giurate Sicuritalia che hanno consegnato la donna ai Carabinieri. Come riportato dalla ricostruzione degli operatori della sicurezza, la donna ha tentato di rubare la merce nascondendola all’interno di una borsa schermata. L’occultamento della refurtiva, però, non ha ingannato le guardie giurate Sicuritalia che hanno fermato la donna all’uscita dello store procedendo ai controlli e scoprendo la merce rubata. Allertati immediatamente i Carabinieri di zona che hanno arrestato e condotto la donna in caserma. La Rinascente ha provveduto alla denuncia.