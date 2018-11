Torre Angela: ruba prodotti per la casa e tenta la fuga, arrestata

Ha fatto incetta di prodotti per la casa ed ha provato ad oltrepassare le casse senza pagare. È accaduto intorno alle 18:00 del 27 novembre nella zona di Torre Angela. Qui, una donna italiana di 36 anni, dopo essere entrata all’interno di un negozio di prodotti per la casa, in via del Torraccio di Torrenova, ha asportato della merce cercando di darsi alla fuga.

Bloccata dagli agenti del Reparto Volanti è stata accompagnata negli uffici di polizia dove è stata arrestata per furto aggravato.