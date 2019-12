A caccia di regali gratis all'Outlet fa razzia in undici negozi

Regali gratis all'Outlet di Valmontone dove i carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno arrestato una cittadina italiana di 38 anni, con numerosi precedenti, con l’accusa di furto aggravato.

La 38enne, approfittando del notevole afflusso di persone per le festività, è entrata in azione facendo razzia in undici negozi del centro alla ricerca di abbigliamento e calzature sportive, cosmetici ed orologi. Grazie ai servizi di controllo predisposti, alla proficua collaborazione con il personale di vigilanza dell’Outlet e alla segnalazione dei responsabili degli esercizi commerciali “visitati”, i Carabinieri della Stazione di Valmontone l’hanno immediatamente bloccata.

La refurtiva, del valore complessivo di 1400 euro, è stata recuperata e restituita ai responsabili dei negozi.

L’arrestata è stata dichiarata in arresto presso la sua abitazione e all’esito del giudizio direttissimo , l’attività dei militari è stata convalidata e per la malfattrice sono scattati gli arresti domiciliari in attesa di giudizio definitivo.