Ladra d'auto forza cofano di una vettura, scoperta da carabiniere lo ferisce alla mano

Una ladra d'auto recidiva. Un volto conosciuto ad un carabiniere che come l'ha vista armeggiare vicino una vettura hanno inteso le sue vere intenzioni. Ad essere arrestata dai colleghi dai suoi colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pomezia, una donna di 39 anni, residente a Pomezia, con precedenti, con l’accusa di tentato furto su autovettura e lesioni a pubblico ufficiale.

Ladra d'auto a Pomezia

Poco dopo mezzanotte, un Carabiniere che stava ritornando a piedi a casa, dopo aver svolto il suo turno di lavoro, percorrendo via Ovidio, ha notato la 39enne, già arrestata per il medesimo tipo di reato a fine febbraio ed attualmente sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di firma, che stava tentando di forzare il cofano di un’auto, parcheggiata sulla pubblica via, per impossessarsi degli oggetti custoditi all’interno.

Carabinieri aggrediti da ladra d'auto

Il Carabiniere ha bloccato immediatamente la donna che, nel tentativo di divincolarsi, lo ha colpito ferendolo lievemente ad una mano, ma, con l’aiuto dei colleghi in servizio di pattuglia, che nel frattempo erano giunti sul posto, sono riusciti a immobilizzarla ed ammanettarla. Al termine del rito direttissimo, l’arrestata è stata portata nel carcere di Roma Rebibbia, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. I Carabinieri proseguono le indagini al fine di accertare un eventuale coinvolgimento della donna in analoghi episodi di furto.