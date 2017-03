Spray al peperoncino contro il padrone di casa che la scopre, arrestata ladra d'appartamento

Si è guadagnata la fuga a colpi di spray al peperoncino dopo aver 'ripulito' un appartamento in zona Giustiniana - Monte Mario. Appartenente ad una delle famiglie storiche della baracopoli de La Barbuta la ladra, una 23enne nata in Sardegna, è stata però arrestata dagli agenti del Reparto Volanti e del commissariato Primavalle. I fatti nel pomeriggio di ieri in una abitazione di via Alessandro Avoli.

FURTO CON SCASSO - In particolare la 23enne, dopo aver scassinato una porta finestra è entrata, insieme ad una complice, nell'appartamento preso di mira ma, ancor prima di avere il tempo di rubare, le donne sono state sorprese dal padrone di casa. L’uomo ha provato a bloccarle ma è stato colpito da un getto di spray al peperoncino; stessa sorte per uno scooterista che, udendo le grida, ha provato ad aiutare il malcapitato.

COMPLICE IN FUGA - Le stesse grida per le quali vari cittadini hanno chiamato il 112 che, in pochissimi istanti, ha inviato due pattuglie della Polizia di Stato. I poliziotti sono riusciti a raggiungere e fermare la 23enne, mentre l’altra ragazza era già riuscita a far perdere le sue tracce.

DIVERSI ALIAS - La giovane residente a La Barbuta, ampiamente conosciuta dalle forze di polizia nonostante le decine di nomi usati durante la sua carriera criminale, nascondeva addosso un grosso cacciavite ed una pinza ed è stata arrestata con l’accusa di rapina. Gli investigatori sono al lavoro per dare un nome alla ragazza in fuga.