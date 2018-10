San Camillo: ladra sorpresa a rubare in un ambulatorio dell'ospedale

L'hanno sorpresa dopo aver rubato in un ambulatorio dell'ospedale San Camillo poi la chiamata ai carabinieri. A finire in manette una 38enne romana con precedenti per furto aggravato. La donna, si era introdotta furtivamente, poco prima della mezzanotte, all’interno del nosocomio della circonvallazione Gianicolense e, approfittando dell’assenza di alcuni dipendenti, è entrata all’interno di un ambulatorio ed ha rubato due smartphone e un portafoglio. Il furto è avvenuto intorno alle 12:00 dello scorso 2 ottobre.

Ladra nell'ambulatorio dell'ospedale San Camillo

La 38enne è stata vista uscire di corsa dallo studio medico da una vittima che ha allertato subito il 112. I Carabinieri arrivati in pochi minuti, hanno bloccato la ladra con la refurtiva tra le mani, nel corridoio al piano inferiore. Ammanettata, i militari hanno condotto la donna in caserma, dove sarà trattenuta in attesa del rito direttissimo.