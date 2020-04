Evitano i controlli per il coronavirus e fuggono: scatta rocambolesco inseguimento

Hanno evitato l'alt e sono fuggiti dando vita ad un rocambolesco inseguimento che, tuttavia, gli è costato caro. Nell'ambito dei controlli sul rispetto delle misure di contenimento del contagio da coronavirus, i carabinieri di Civitavecchia hanno arrestato due romeni di 28 e 36 anni, con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e guida in stato di ebrezza alcolica.



Tutto è successo la scorsa notte quando una pattuglia della Sezione Radiomobile ha notato i due a bordo di un'auto per le vie del centro di Ladispoli e ha intimato loro l'alt per eseguire una verifica. Il conducente, però, ha accelerato per eludere lo stop ingranando la marcia.



Durante l'inseguimento, il ragazzo al volante ha quindi perso il controllo e, dopo aver urtato alcuni veicoli in sosta, ha terminato la sua corsa al centro della carreggiata. Entrambi gli occupanti, hanno poi tentato la fuga a piedi ma sono stati raggiunti dai carabinieri.



Non solo. Il conducente dell'auto è risultato in evidente stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico di 1,8 g/l. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro mentre i due sono stati arrestati, ai domiciliari, a disposizione della locale Autorità Giudiziaria. Sono stati sanzionati amministrativamente per essere stati sorpresi fuori dalla loro abitazione senza giustificato motivo.

