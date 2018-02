Raffineria della droga in una villa: sequestrati 3,5 chili di 'coca' e 72mila euro

Una raffineria di droga all'interno di una villa. Seguendo gli spostamenti di una persona vicina al mondo degli stupefacenti, dal quartiere di Tor Bella Monaca, i Carabinieri della Compagnia di Frascati sono giunti a Fiano Romano dove hanno scoperto un vero e proprio laboratorio attrezzato per il taglio e il confezionamento di cocaina.

Tre cittadini romani, padre e figlio, di 49 e 21 anni, e un 23enne, sono finiti in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

All'interno della villa, in via dei Salici, dove i tre sono stati arrestati, i Carabinieri hanno sequestrato 3,6 chili di cocaina purissima di cui 2 chili divisi in due panetti sottovuoto, 500 grammi suddivisi in involucri di plastica e il resto confezionato in 1.250 dosi, preparate su dei vassoi di legno inseriti in uno scaffale tipo pasticceria e oltre 72.000 euro in contanti, provento dell'attività illecita, occultati in parte in un vano in bagno, nascosto da un pannello e in parte in un vano nascosto all’interno di una cabina-armadio.

Recuperati anche 8 bilancini di precisione, una macchina per sottovuoto, 700 grammi di mannite, utilizzata per il taglio della cocaina e una decina di dosi di marijuana. Tutta la droga, pronta a rifornire le piazze di spaccio della Capitale, è stata sequestrata. Gli arrestati sono stati portati nel carcere di Rieti, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. La droga immessa sul mercato avrebbe fruttato quasi un milione di euro.