La truffa del finto maresciallo

Osservava i portoni e i citofoni e poi metteva in atto la truffa ai danni di persone anziane. L’attività è stata interrotta grazie al lavoro degli agenti del commissariato San Giovanni diretti dal dottor Massimo Improta.

LA TRUFFA – Un sistema ben collaudato quello messo in piedi dagli autori della truffa. La modalità infatti era sempre la stessa ma con due varianti. Un complice contattava telefonicamente le vittime dichiarando di essere l’avvocato del figlio che, avendo provocato un incidente, aveva bisogno di una somma di danaro che variava dai 2 ai 3 mila euro per risarcire la vittima e non andare incontro a guai peggiori. In altri casi invece a contattare la vittima era un maresciallo, al telefono riferiva che avrebbe trattenuto il figlio dell’anziano in caserma fin quando non sarebbero state saldate alcune multe elevate nei suoi confronti per alcune migliaia di euro. In entrambi i casi, poco dopo la telefonata, il finto avvocato o il finto maresciallo passavano a casa dell’abitazione dell’anziano genitore e riscuotevano le somme di danaro.

GLI APPOSTAMENTI – Gli agenti del commissariato San Giovanni hanno iniziato una serie di appostamenti nelle zone più colpite dal fenomeno. In piazza Re di Roma hanno notato un giovane intento a parlare al telefono e a osservare gli androni dei palazzi e i citofoni. Il ragazzo corrispondeva alla descrizione fatta dalla vittime. Lo hanno bloccato e identificato.

L'ARRESTO - Il 29enne, nativo di Napoli è stato trovato in possesso di un biglietto ferroviario andata e ritorno per Napoli. E' stato arrestato e accompagnato presso il carcere di Rebibbia. L'uomo era stato già raggiunto da ordine di carcerazione per espiare oltre un anno di reclusione proprio per truffa, continuata ed aggravata in danno di anziane vittime. Proseguono le indagini per accertare le sue eventuali responsabilità in merito ai colpi messi a segno nei giorni scorsi nella zona.