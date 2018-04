La cultura della legalità 2018: i carabinieri incontrano gli alunni del liceo Dante Alighieri

Prosegue il ciclo di appuntamenti pianificato dai Carabinieri nell’ambito del progetto “Cultura della legalità”.

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro hanno avuto l’opportunità di organizzare due incontri, della durata di oltre un’ora ciascuno, con gli alunni del Liceo Classico “Dante Alighieri” di Via Ennio Quirino Visconti.

Ad intrattenere i circa 90 giovani di 4 classi, alla presenza della Dirigente Scolastica e dei professori referenti dei progetti di legalità dell’Istituto, sono stati il Comandante della Compagnia Roma San Pietro e il Comandante della Stazione Roma Prati.

Gli incontri hanno lo scopo di far maturare nei giovani auditori la cultura della legalità, illustrando l’organizzazione dell’apparato di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria italiano, per far si che inizino a prendere confidenza con le istituzioni e, nello specifico, con il delicato ruolo di operatore sociale svolto nella quotidianità dal Carabiniere.

Nel dibattito è stata ampiamente trattata la tematica relativa alle conseguenze – fisiche e giuridiche - derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti e di alcool.

Il momento più significativo e costruttivo è stato il “question time”, che viene riservato agli alunni nella parte finale dell’incontro, affrontando tematiche attuali quali il bullismo, la Rete e i pericoli da essa derivanti.