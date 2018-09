Passamontagna e tenaglie: nasconde in casa il kit del perfetto ladro d'appartamento

Passamontagna, tenaglie e cacciaviti. Nascondeva in casa il kit del perfetto ladro d'appartamento. E' quanto i Carabinieri della Stazione di Zagarolo hanno trovato nella disponibilità di un bosniaco di 47 anni arrestato con le accuse di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale e ricettazione.

Dopo un servizio di osservazione, è scattato il blitz dei militari all'interno di una villetta di campagna dove era stata segnalata la presenza di un'auto di dubbia provenienza. Quando i Carabinieri sono intervenuti, il soggetto ha cercato di eludere il controllo scagliandosi contro di loro che, a seguito della colluttazione per bloccarlo ed evitarne la fuga, hanno riportato delle lievi lesioni.

La successiva perquisizione all'interno della casa del fermato ha dato esito positivo. Nascosti in più punti, i Carabinieri hanno rinvenuto numerosi documenti risultati rubati, arnesi atti allo scasso, alcuni passamontagna, dei guanti ed altro materiale di dubbia provenienza su cui sono in corso accertamenti. Anche l'auto segnalata è risultata rubata nel vicino comune di Valmontone qualche giorno prima, ed è stata restituita al legittimo proprietario.

Visto l'ingente materiale sequestrato, i militari stanno eseguendo approfondite indagini per risalire ad eventuali reati commessi, nonché all’individuazione di eventuali altri complici. L'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Tivoli.