Piede di porco, cacciaviti e trapano: il kit dei ladri che razziano negozi al Quadraro

Piede di porco, cacciaviti, trapano, tronchesi, cesoie. Questo il kit, sequestrato dalla Polizia, che ladri utilizzavano per saccheggiare negozi al Quadraro e a Torpignattara. L'ultimo episodio nella notte quando una telefonata di un cittadino, svegliato da rumori sospetti, ha segnalato il fatto alla sala operativa della Questura.

Sul posto è stata inviata la pattuglia del commissariato Tuscolano. I malviventi, alla vista dei poliziotti, sono fuggiti in diverse direzioni. Ne è scaturito un inseguimento che ha consentito, con l'ausilio degli agenti del commissariato Porta Maggiore, di raggiungere e bloccare uno di loro.

Si tratta di un romeno di 25 anni con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Fuggiti gli altri due. Il 25enne, perquisito, è stato trovato in possesso di una chiave di una auto priva di assicurazione all'interno della quale sono stati trovati e sequestrati oggetti ed arnesi per lo scasso.

Sul luogo del tentato furto i tre hanno abbandonato gli arnesi che stavano utilizzando. Processato con il rito direttissimo, l'uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.