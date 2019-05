Primo Maggio da sballo, coppia fermata al casello con ketamina e metanfetamina

Coppia psicotropa al casello autostradale di Colleferro dove i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un uomo di 34 anni ed una donna di 43, entrambi con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari li hanno notati, nel corso dei servizi preventivi messi in campo a ridosso del ponte del I maggio, nei presi del casello autostradale mentre si trovavano a bordo di un’autovettura.

I loro atteggiamento ha spinto i Carabinieri ad effettuare un controllo e alla vista delle divise, l’uomo ha immediatamente palesato segni di eccessivo nervosismo, tentando addirittura di eludere il controllo.

A quel punto i militari hanno approfondito le verifiche, scoprendo nel suo marsupio, circa 50 dosi di ketamina, per un peso complessivo di 55 grammi, pronte per essere spacciata. La successiva perquisizione scattata nell’abitazione dove i due convivono, ha consentito ai Carabinieri di sequestrare altri 20 grammi di metanfetamina suddivisa in dosi nonché tutto il materiale utile al confezionamento.

La droga sintetica, una volta immessa nel mercato illegale, avrebbe fruttato ai pusher circa 3.500 euro.

L’uomo e la donna sono stati trattenuti in caserma e, a seguito dell’udienza di convalida, i pusher hanno patteggiato la pena e il Tribunale di Velletri ha condannato la 43enne a due anni e due mesi di reclusione e per il 34enne un anno di reclusione.