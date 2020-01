Katya Serra scomparsa, l'appello dei familiari

Katya Serra, 43 anni, è scomparsa nel nulla. Da più di 20 giorni della donna, alta un metro e 70 con i capelli biondo scuro, non si hanno più notizie. Sono giorni d'ansia per la famiglia e per chi conosce Katya. Un appello partito da Civitavecchia e arrivato fino a Roma con molti che si stanno mobilitando in ogni modo per trovarla.

A raccontare la vicenda a RomaToday è Bianca Maria Serra, la sorella. "L'ultimo contatto con Katya lo abbiamo avuto il 5 gennaio. Ha parlato al telefono con nostra madre, le ha detto che sarebbe andata a Roma. Poi abbiamo perso le sue tracce. Abbiamo sporto denuncia ai Carabinieri e, nelle prossime ore, la integreremo".

Nel frattempo anche sui social è scattato il tam tam. Le foto della 43enne sono su oltre mille bacheche Facebook. "Aiutatemi a trovarla. Necessita di medicine. Chiunque abbia Informazioni mi contatti al 3887993604", conclude Bianca nel suo appello.