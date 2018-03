Karabuche: da 'Carroattrezzi's karma' a 'Perdere il cerchione', i romani cantano le voragini

#Karabuche. I romani usano l'ironia per affrontare i crateri della Capitale. Un hashtag diventato così virale da balzare tra i trend topic di Twitter. Così dopo #cinebuche, ora si canta. Il gioco è semplice, si prende il titolo di una canzone e lo si 'storpia' in tema buche.



"La mia Panda ha fatto crack", "Attenti al buco", "Il ragazzo della via cric", sono solo alcuni esempi. "Cara buca ti schivo, sennò mi perforo un po'", e ancora "Ci vorrebbe un gommista, qui per sempre al mio fianco", "Le buche delle sei non fanno male, è solo il cerchione che muore".



Tra i grandi artisti citati ci sono Loredana Bertè – "E la buca bussò", Renato Zero – "I migliori danni della nostra Micra", i Lunapop – "Ma come è bello andare in giro senza asfalto sotto i piedi", Lucio Battisti – "Il carretto passava e quell’uomo gridava: ho forato", Adriano Pappalardo – "E lasciami gridare, lasciami sfogare, io senza semiasse non so stare". E poi Marco Ferradini – "Prendi una buca, prendila male, lascia che si sfondi il motore", Zucchero – "Senza una gomma", Caterina Caselli – "Nessuno mi può riparare".





Ma non finisce qui perché qualcuno (ri)scrive addirittura i testi. "Sessioni di gincana, c’è il mondo in fila indiana, e tutti a 4 all'ora, su strada. La buca attira tanti, e tutti a tirar santi, ma qualcun altro balla: Carroattrezzisti’s Karma", scrive Paolo. Andrea va sul classico: "Dio delle città e della viabilità se è vero che ci sei e hai viaggiato piú di noi vediamo se si può riparare questa via e magari asfaltarla prima che ci ammazzi lei".



Alberto anche: "Perdere il cerchione, mentre si fa sera, mentre sull'Aurelia c'è una buca che non c'era. Rischi di impazzire fai l'indifferente e ti accorgi che la Raggi non è servita a niente". Marco si butta sui cartoni animati: "Buco Rot, Buco Rot Buco Rot, Buco Rot. Si trasforma in Raggi missile con circuiti che vanno in svalvola tra le fosse sprinta e va. Mangia gomme e poi farnetica tanto è sempre più antipatica ta forar su Roma va".

Corri ragazzo laggiù,

Vola tra buche e gru,

Corri in aiuto di tutta la gente,

Che sprofonderà!#karabuche pic.twitter.com/cNGOzCo2o3 — Iminlovewithmybeard (@Iminlovewithmy5) 7 marzo 2018

"Seconda buca a destra, questo è il cammino

E poi dritto fino al tombino

Il meccanico lo trovi da te

E all'auto il danno c'è"#karabuche #7marzo #ScrivoArte — silvia (@silvianestola) 7 marzo 2018

Prenni 'na Panda, faje der male

Fatte 'n giretto ar Trionfale

Punta le buche, nun le schivá

Tutte le gomme devi squarcia'

Quanno vedi la buca piú grossa

Come 'n falco te ce devi fionna'

Co' der fegato e 'n abile mossa

Er semiasse te devi gioca'#karabuche — Sentenza (@Er_Cattivo) 7 marzo 2018

Penso che un incubo così

non ritorni mai più,

mi dipingevo le mani

e la faccia di fifa blu,

poi d'improvviso venivo

dal vuoto rapito,

e incominciavo a volare

nel buco infinito. #karabuche — Mario Bianchi #QuiAbitaUnAntifascista (@mariobianchi18) 7 marzo 2018

"Dio delle città

e della viabilità

se è vero che ci sei

e hai viaggiato piú di noi

vediamo se si può

riparare questa via

e magari asfaltarla

prima che ci ammazzi lei"

(Pooh)#karabuche pic.twitter.com/5yHIB4fefG — Andrea M (@matlink1977) 7 marzo 2018

#karabuche

Sessioni di gincana,

c’è il mondo in fila indiana,

e tutti a 4 all'ora, su strada.

La buca attira tanti,

e tutti a tirar santi,

ma qualcun altro balla:

Carroattrezzisti’s Karma. 🎶 pic.twitter.com/O12zUOYw6n — Khal Culator (@Khal_Culator_) 7 marzo 2018