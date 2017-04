Isis a Roma: condannato a 8 anni Karlito Brigande, il "foreign fighter" di Torre Maura

E' stato condannato a 8 anni di carcere Vulnet Maqelara, conosciuto come Karlito Brigande, il macedone di 42 anni raggiunto da un'ordinanza di custodia in carcere nel marzo del 2016 perché accusato di essere militante jihadista affiliato all'Isis. Lo hanno deciso i giudici della terza Corte di Assise di Roma. Brigande era accusato di appartenenza ad una associazione con finalità di terrorismo con l'aggravante della transnazionalità del reato e arrestato a Roma lo scorso 12 marzo in un'operazione dei Ros.



Di nazionalità macedone, con una sfilza di alias che lo rendevano invisibile: Makelara, Vulnet, Ramazan Ciu, Darko Stojanoski, Stankov. Un criminale di spessore, ricercato dalle autorità della Macedonia, divenuto un jihadista e pronto a farsi esplodere per colpire gli 'infedeli'. Un profilo, quello del macedone, che confermava i sempre più evidenti contatti tra la criminalità organizzata e Daesh, in una sorta di osmosi tra il mondo integralista e le reti di narcotrafficanti e mafie internazionali.

Brigande era stato individuato qualche mese prima e arrestato in esecuzione di un ordine di arresto delle autorità macedoni per lesioni personali gravi, pericolosità pubblica, detenzione illegale di armi e materiale esplosivo, aggressione a pubblico ufficiale. Venne fermato nel 2015 poco prima che uscisse dal carcere, per andare a raggiungere in Iraq l'amico conosciuto nel penitenziario di Velletri e combattere sotto la bandiera dell'Isis. Oggi per Vulnet Maqelara, conosciuto come Karlito Brigande, è arrivata la sentenza di condanna in primo grado.

DA TORRE MAURA - Abitava in via dei Balestrucci, fra Torre Maura, Torre Spaccata e Tor Tre Teste. Nel condominio di quella stradina nella più invisibile delle periferie romane, non lo conosceva nessuno. Non aveva mai dato nell'occhio. Un fantasma che nelle mura del suo appartamento ordiva trame contro "i miscredenti". Una lunga storia quella di Karlito: prima del 2004 scontò una pena di 15 anni in Italia per rapine, poi fu arrestato di nuovo a Skopje perché accusato di essere un trafficante di uomini. E ancora in manette il due novembre scorso per reati di "lesioni personali gravi, pericolosità pubblica, detenzione illegale di armi e materiale esplosivo, aggressione a pubblico ufficiale", su mandato internazionale.

LE INTERCETTAZIONI - E' da qui che è partito l'altro filone di indagine: l'uomo era pronto per unirsi ai miliziani dell'Isis. Brigande aveva un filo diretto con Barhoumi, che lo aveva arruolato tra il 2014 e il 2015, durante i mesi trascorsi insieme in carcere a Rebibbia. Erano rimasti in contatto, e mentre Barohumi pare dai documenti analizzati si trovasse già in Iraq pronto a progettare attentati in nome di Allah, anche Brigande sembrava pronto a partire, accogliendo l'invito dell'amico.

"Anche se tu vuoi venire qua...posso sistemare tutto per te, programma così anche con documento falso così tu puoi venire...". La risposta non lascia spazio a dubbi sulle intenzioni di Brigande: "Fratello mio, ma io già sono preonto se...mi puoi scrivere le strade, le cose, come faccio, da dove cerco pian piano di arrivare là, inshallah".

Barhoumi, in una comunicazione intercettata, diceva a Brigande: "...basta tu cerca per venire a Turchia resto ci penso io per te hai capito? Basta che tu venire a Turchia, hai capito?". E Brigande lo rassicurava: "Ok fratello cerco questo mese inshallah... cerco di venire più presto". Qui il video.