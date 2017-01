Scuole dell'infanzia comunali: ecco come procedere all'iscrizione online

Tre settimane di tempo per iscrivere i bambini alle scuole d’infanzia comunali. Quest’anno le domande potranno essere presentate online dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017. Dunque con qualche giorno di anticipo rispetto agli anni precedenti. Una scelta che è stata fatta dal Campidoglio in modo da allineare le domande per le scuole d'infanzia capitoline con quelle statali.

L'IDENTIFICAZIONE - L’iscrizione dovrà essere realizzata online e per riuscirvi bisogna essere “utenti identificati”. I servizi sono accessibili attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale senza bisogno di ulteriori registrazioni. Invece, se non si dispone di un profilo SPID, bisognerà identificarsi sul portale del Sito di Roma. Chi lo è, accede all’area riservata, clicca su “servizi scolastici” ed effettua la domanda.

DOMANDE PER TEMPO - Sul sito di Roma Capitale compare anche la raccomandazione di “non aspettare gli ultimi giorni per identificarsi al portale: si segue la procedura con più tranquillità e si evita il sovraccarico di richieste contemporanee sulla piattaforma telematica, fonte di possibili rallentamenti del sistema”. E coloro che hanno difficoltà con la procedura online, possono “ andare ai Municipi e avviare l’iter direttamente agli sportelli demografici, con il supporto del personale capitolino. In questo caso non si deve cominciare la procedura online da casa”.