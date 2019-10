Omicidio Piscitelli: portata via la panchina dove venne ucciso Diabolik

"Quella maledetta panchina è adesso al sicuro. Custodita con amore e lontana da infamie e cattiveria". Lo si legge sulla pagina facebook de La Voce della Nord, il gruppo ultras orfano del suo leader, Fabrizio Piscitelli, ucciso con un colpo di pistola al parco degli Acquedotti proprio mentre era seduto sull'arredo urbano poi divenuto luogo di memoria del leader degli Irriducibili ucciso lo scorso 7 di agosto in via Lemonia. La notizia confermata dalla Questura di Roma che sta svolgendo accertamenti, è stata rivendicata sulla pagina social della trasmissione radiofonica degli Irridubicili Lazio.

Divenuta luogo di ricordo, da subito dopo l'assassinio di Fabrizio Piscitelli la panchina era divenuto una sorta di luogo di pellegrinaggio. Piena di sciarpe, biglietti, fiori, candele e lumini, la stessa era salita alla ribalta delle cronache in due occasioni. Lo scorso 11 di settembre quando una delle tante candele posizionate sull'arredo urbano cadde a causa del vento ingenerando un incendio. Ad alimentare le fiamme le tante sciarpe e bandiere annodate alla panchina dai tifosi laziali e dagli amici di Piscitelli, che dal giorno dell'omicidio, ancora irrisolto, avevano continuato a portare fiori e ricordi sul luogo del delitto.

Pochi giorni dopo, era il 16 settembre, qualcuno disegnò una macchia rossa ed un buco al centro della fronte di una foto di Diabolik esposta sulla panchina del parco degli Acquedotti. Sulla sagoma di cartone che ritraeva Fabrizio Piscitelli con gli occhiali da sole e il berretto con una sciarpa della Lazio, con su scritto 'Amore e Coraggio - il dodicesimo uomo in campo', venne infatti praticato da ignoti un foro, come a indicare il proiettile che uccise il leader degli Irriducibili.

Giovedì il post sulla pagina Facebook de La Voce della Nord che annunciano di aver portato via la panchina che si trovava in via Lemonia.