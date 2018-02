Investito da un treno: rinvenuto cadavere sulla linea ferroviaria

Macabro rinvenimento questa mattina sulla linea ferroviaria regionale Fl6 dove è stato trovato il cadavere di una persona. La segnalazione da parte del macchinista di un treno merci in transito sulla linea Roma-Cassino, in transito alla stazione Colonna Galleria, Comune della provincia est della Capitale. Allertate le forze dell'ordine gli agenti della Polizia Ferroviaria intervenuti sul posto si sono trovati davanti una scena tragica, con il corpo di un uomo martoriato in seguito a quello che, secondo secondo fonti investigative, dovrebbe essere un investimento.

Cadavere sulla linea Roma-Cassino

Idenficato in un uomo italiano, resta da accertare se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario, così come resta da appurare l'orario dell'investimento. Sul posto per le indagini gli agenti della PolFer di Colleferro, insieme alla polizia scientifica ed al magistrato di turno. Sotto choc i pendolari che hanno visto il cadavere sui binari prima dello stop momentaneo alla circolazione ferroviaria.

Possibile suicidio

Secondo quanto si apprende la vittima sarebbe un uomo di 50 anni di Palestrina, scomparso ieri sera da casa. Da una prima ricostruzione l'uomo si sarebbe suicidato sdraiandosi sui binari tra Colonna e Zagarolo aspettando l'arrivo di un convoglio che durante la notte lo ha quindi travolto, decapitandolo. Ad avvistare il cadavere ed a segnalare la sua presenza sui binari alle forze dell'ordine, è stato il macchinista di un treno merci in transito

Fermi treni della linea Fl6

Al fine di consentire gli accertamenti di rito da parte dell’Autorità Giudiziaria, il traffico ferroviario sulla linea Fl6 Roma-Cassino è stato sospeso in direzione Roma a partire dalle 9:40. Come informa Rfi a partire dalle 11:25 la circolazione ferroviaria è stata riattivta a senso unico alternato su un solo binario. Riprogrammato il servizio ferrovario con cancellazioni e limitazioni si sono registrati ritardi fino a 100 minuti.