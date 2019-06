Eur: investiti con l'auto dopo una lite, convalidato l'arresto del 23enne alla guida

E' stato convalidato l'arresto del 23enne fermato con l'accusa di tentato omicidio e omissione di soccorso, per avere investito con la propria auto quattro persone, nella notte tra venerdì e sabato, dopo una lite in un locale all'Eur. Non risulterebbero altri indagati.

I fatti sono accaduto intorno alle 3:40 della notte dell'8 giugno in viale di Val Fiorita. Qui un ragazzo di 23 anni si è messo alla guida di una Volkswagen Polo ed ha travolto quattro persone, tre ragazzi di 18 anni e un uomo di 53, che stavano camminando verso la metropolitana.

I tre giovani, soccorsi dall'ambulanza del 118, sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Policlinico Umberto I, al San Eugenio e al San Giovanni. Il 53enne è stato invece ricoverato in codice giallo all'ospedale Sant'Eugenio.

Sul posto sono quindi intervenute una pattuglia del IX Gruppo Eur della Polizia Locale e volanti della polizia di Stato. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato Esposizione, l'investimento sarebbe stato preceduto un'accesa litigata tra due comitive di giovani, fuori da un locale.

Dopo il diverbio, il 23enne avrebbe preso l'auto e investito gli altri del gruppo "avversario". E' stato poi fermato dagli agenti in viale dell'Oceano Indiano, identificato, sottoposto agli esami tossicologici di rito e trasferito in commissariato. Oggi la convalida dell'arresto.