Ladro tenta di rapinarlo, lui si difende con una stampella: così invalido lo ha fatto arrestare

Un ladro lo ha aggredito ma lui, invalido, non si è perso d'animo e ha reagito. A dargli una mano sono poi arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma che hanno arrestato in flagranza, un cittadino del Marocco di 26 anni, con precedenti e irregolare sul territorio, per il reato di rapina.

L'uomo, in via Ceneda, si è avvicinato ad un 54enne romano, con problemi di deambulazione e lo ha rapinato dello smartphone e del portafoglio con all'interno 100 euro. Nel tentativo di opporsi al furto, la vittima ha colpito il malvivente con una stampella, ma il rapinatore ha reagito estraendo un coltello e lo ha minacciato.

La scena è stata notata da una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Roma in transito che lo ha subito bloccato. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima, mentre l’uomo dopo l’arresto, è stato accompagnato presso il carcere di Regina Coeli.