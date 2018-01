Intervengono per un furto e scoprono una serra di marijuana

Un furto in abitazione che ha svelato una serra di marijuana. La scoperta nella serata della Befana a Monteverde. Alle 21.40 il numero per le emergenze veniva raggiunto da una chiamata per un furto in apprtamento. Siamo in via Francesco Massi, nella zona della Gianicolense.

Gli agenti del commissariato Borgo intervenuti hanno scoperto all’interno dell’ appartamento, otto piante di marijuana e una serra adibita alla coltivazione. A finire in manette due uomini, un 28enne e un 22enne entrambi romani e un 63enne di origini campane. Per loro l'accusa è di produzione, traffico e detenzione di sostanza stupefacente.