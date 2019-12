Gaia e Camilla morte investite, la dura omelia del parroco al funerale. Fissato l'interrogatorio di Genovese

E' stato fissato per il 2 gennaio l'interrogatorio di garanzia per Pietro Genovese, il 20enne che è agli arresti domiciliari con l'accusa di omicidio stradale plurimo per avere investito e ucciso le due 16enni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli in Corso Francia.

Ad ascoltarlo sarà il gip di Roma, Bernadette Nicotra che nell'ordinanza di custodia cautelare ha scritto così: "Pietro Genovese al volante guidava con imprudenza e imperizia e teneva una velocità superiore al limite consentito di 50 Km/h". Il ragazzo guidava inoltre senza tenere conto delle "condizioni della strada e del traffico così da non poter arrestare tempestivamente il veicolo a fronte di un ostacolo prevedibile".

Gaia e Camilla hanno attraversato con il rosso

Il gip Nicotra, tuttavia, ha evidenziato anche altri punti. Gaia e Camilla, secondo il giudice, hanno infatti attraversato la strada col semaforo rosso, tenendo una "condotta vietata, incautamente spericolata, così concorrendo alla causazione del sinistro mortale".

"Nella ricostruzione di un incidente stradale, nella sua dinamica e nella sua eziologia, il giudice di merito deve necessariamente tenere conto delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti - si legge nell'ordinanza - per accertarne le responsabilità, determinare l'efficienza causale di ciascuna eventuale colpa concorrente".

"Alla luce di quanto accertato in questa prima fase - scrive ancora - le due ragazze, in ora notturna e in zona scarsamente illuminata e con pioggia in atto", stavano "attraversando la carreggiata, scavalcando il guard rail, nel momento in cui il semaforo era fermo sulla luce rossa per i pedoni".

I genitori di Gaia: "Diremo la nostra sulla ricostruzione dei fatti"

Fatti che, tuttavia, dovranno ancora essere chiariti in pieno come affermano in una nota i genitori di Gaia. Gabriella Saracino ed Edward Von Freymann, assistiti dall'avvocato Giulia Bongiorno, fanno sapere: "Chi perde il coniuge è vedovo, chi perde i genitori è orfano. Chi, come noi, perde una figlia non ha nemmeno un nome che lo definisca: la morte di un figlio è talmente innaturale da aver reso la nostra condizione indicibile, è letteralmente 'qualcosa che non può essere detto'. Anche per questo non abbiamo finora parlato con nessuno e chiediamo rispetto per il nostro dolore e il nostro silenzio. Quando troveremo le parole giuste parleremo, e diremo la nostra sulle tante ricostruzioni che in questi giorni sono state diffuse dai media con troppa leggerezza".

La dura omelia del parroco: "Il senso della vita non è bere e fumarsela"

Nel frattempo Roma nord si è stretta intorno alle famiglie di Gaia e Camilla. In una chiesa gremitissima e in un silenzio composto, in molti hanno voluto dare l'ultimo saluto alle due 16enni investite e uccise.

Durante il funerale il parroco don Gianni Matteo Botto ha voluto usare parole forti: "Da giorni ci interroghiamo sull'insensatezza di quanto accaduto. Questo terribile incidente ha fatto crollare ogni sovrastruttura della nostra vita. Le nostre prosopopee, le nostre chiacchiere. Qual è il senso della nostra vita? Mandarla in fumo? Berci la nostra vita? Questa è vita? O sono finte libertà? Un arbitrio che in realtà toglie la libertà perché ci toglie la consapevolezza", e rende "schiavi.

E "magari quando sei sbronzo ti metti pure a guidare. In fondo pensiamo tutti di essere un po' padreterni, superuomini, e poi non riusciamo a seguire le regole comuni", ha detto don Botto. "Non siamo forse tutti un po' superbi? Oggi ci riscopriamo tutti un po' palloni gonfiati", ha concluso il sacerdote.