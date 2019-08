Insulti razzisti alla figlia 13enne dell'assessore del X Municipio, il racconto

Insulti razzisti alla figlia di Germana Paoletti, assessore alle Politiche sociali ed educative del Municipio X di Roma. L'episodio si è verificato a Rocca di Mezzo, in Abruzzo, secondo quanto denuncia la stessa Paoletti sul suo profilo Facebook.

"E' successa una cosa molto grave, si è materializzata una delle paure più grandi per le mie figlie - racconta l'assessore del municipio di Ostia -, siamo a Rocca di Mezzo, ridente paesino abruzzese, che pullula di romani in vacanza, la mia figlia più piccola, di 13 anni, stava camminando, alle 18,30 di pomeriggio, per raggiungere i suoi amici, quando una macchina l'ha avvicinata, ha aperto il finestrino e quello che dovrebbe essere un uomo le ha gridato 'negra di m....a'. Ora io sono sconvolta per la gratuità, per la crudeltà dell'offesa, per la paura che alle offese verbali possano seguire quelle fisiche e non mi riferisco solo alle percosse".

"In Italia - prosegue Paoletti - più di 70000 famiglie sono state fiduciose nei valori della Costituzione e in chi li dovrebbe garantire, hanno aperto i loro cuori al mondo e ora è il Paese che ci sbatte la porta in faccia, con violenza inaudita, ci arruspa per questo consenso di m....a', di 4 sfigati che non avendo mai concluso un ca...o nella loro vita finalmente possono prendersela con qualcuno e odiare liberamente, si che sono incazzata, molto incazzata! e si lo sono perché si tratta di mia figlia, della mia famiglia e basta giustificazioni, basta basso profilo, basta!".

"Pagherà - dice l'assessore - chi grida insulti dai palchi come chi grida da una macchina e se non pagherà non avrà la mia garbata replica! Avrà il vostro silenzio vigliacchi! Voi tutti che pensate che questa sia la mia battaglia e non la vostra perché non vi riguarda negra, ma la merda si, quella si che vi riguarda se non avrete il coraggio di fare nulla, di dire nulla".