Insulti razzisti sull'autobus 916: autista Atac difende due studenti

E' servito l'intervento dell'autista Atac della linea 916 per difendere due studenti stranieri aggrediti da un passeggero. Poco prima della mezzanotte, sul bus in partenza da piazza Venezia, un uomo di mezza età ha iniziato ad inveire, apostrofando con frasi razziste due giovani studenti francesi in gita con la loro scolaresca.

L'autista, attirato dalle grida dell'uomo e degli altri passeggeri intervenuti a difesa dei ragazzi, ha allertato la centrale operativa richiedendo l'intervento delle forze dell’ordine.

Giunto di fronte l'ospedale Santo Spirito, l'autista ha fermato il bus, tentando di sedare gli animi e tranquillizzando gli studenti fino all'intervento degli agenti, che hanno infine identificato e preso in consegna l'uomo molesto.

"Ringraziamo il nostro collega per essere intervenuto tempestivamente a difesa dei passeggeri a bordo del bus", ha commentato Atac in una nota.