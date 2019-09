Sale sul bus ubriaco ed insulta una passeggera, poi si scaglia contro i carabinieri

E' salito ubriaco sul bus 701, poi ha preso di mira una donna insultandola ed offendendola. A vedersela brutta una passeggera della linea Roma Tpl in quel momento in servizio in via Cristoforo Sabbadino, nella zona di Piana del Sole.

Immediata è scattata l'allerta con l'autista che ha chiamato i carabineiri della Stazione Roma Ponte Galeria. Arrivati sul posto i militari dell'Arma hanno poi fermato l'aggressore.

Accompagnato in caserma l'uomo, poi identificato in un cittadino nigeriano di 21 anni, ha dato calci e spintoni ai militari. E' stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per interruzione di pubblico servizio.