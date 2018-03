Via Portuense: inseguimento ad alta velocità, ubriaco alla guida aggredisce i militari

Un inseguimento ad alta velocità finito con un romano di 28 anni con le manette ai polsi. con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, guida in stato di ebbrezza alcolica e rifiuto dell’accertamento con alcoltest. E' successo in via Portuense.

I militari, nel corso di un normale servizio di pattuglia, hanno individuato un veicolo che procedeva ad alta velocità. Nonostante l'autista della vettura si fosse dato repentinamente alla fuga, dopo un breve inseguimento è stato bloccato dai Carabinieri.

Sceso dalla macchina, in evidente stato di ebbrezza, ha immediatamente rifiutato di sottoporsi ai relativi accertamenti etilometrici, assumendo un atteggiamento minaccioso, prima oltraggiando e minacciando i Carabinieri e, successivamente, aggredendoli per tentare di sottrarsi al controllo.

L'uomo è stato così arrestato e ristretto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.