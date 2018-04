Tenta truffa dello specchietto: scoperto poi fugge contromano su via Laurentina

In fuga contromano per via Laurentina, poi l'arresto. E' successo la sera del 23 aprile dove un'auto che alla vista degli agenti si è data alla fuga contromano, attirando l'attenzione dei poliziotti. Immediatamente è scattato un inseguimento che è terminato in via Laurentina dove, l'autovettura guidata dal malvivente, ha urtato un veicolo in sosta.

Alla guida un 30enne italiano che poco prima aveva tentato la truffa dello specchietto ai danni di un utente ma quando ha visto le pattuglie della Polizia, è fuggito via. Bloccato, ha aggredito gli agenti intervenuti tentando la fuga. Arrestato dovrà rispondere del reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.